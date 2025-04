Ancelotti 'abre o jogo' sobre o futuro: "Tudo é possível no futebol"

© Getty Images

Apontado pela imprensa internacional como fora dos planos do Real Madrid para a próxima temporada, Carlo Ancelotti quebrou o silêncio nesta terça-feira (23) durante entrevista coletiva e comentou sobre seu futuro no clube merengue. Sem confirmar a permanência, o treinador italiano afirmou que está tranquilo com qualquer desfecho.

"Não guardo rancor de ninguém. Amo este banco e gostaria de seguir aqui o máximo de tempo possível. Mas, se no fim não continuar, agradeço a todos e é só isso", declarou o técnico, na véspera do confronto contra o Getafe.

Questionado sobre a possibilidade de seguir no comando da equipe na temporada 2025/26, Ancelotti respondeu com naturalidade: “Tudo é possível no futebol”.

Vale lembrar que o treinador é o nome favorito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da Seleção Brasileira após a saída de Dorival Júnior. Caso as negociações com Ancelotti não avancem, Jorge Jesus surge como o plano B da entidade.

