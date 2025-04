Itália suspende jogos do Campeonato no sábado por funeral do Papa

© Getty Images

O ministro italiano da Proteção Civil, Nello Musumeci, anunciou nesta terça-feira (22) a suspensão total das partidas de futebol na Itália no próximo sábado (2), dia em que ocorrerão as cerimônias fúnebres do Papa Francisco, falecido na última segunda-feira, aos 88 anos.

“A rodada de sábado do campeonato será suspensa. No domingo, os jogos estão mantidos”, declarou o ministro, em entrevista reproduzida pela emissora Eurosport. Com isso, partidas importantes da 34ª rodada da Série A, como Como x Genoa, Internazionale x Roma e Lazio x Parma, terão de ser remarcadas.

Na segunda-feira (21), após a confirmação da morte do Papa Jorge Mario Bergoglio, outras partidas que ocorreriam no próprio dia 27, como Genoa x Lazio, Parma x Juventus, Torino x Udinese e Cagliari x Fiorentina, também foram adiadas e transferidas para a quarta-feira seguinte.

Ainda não há uma nova data definida para os confrontos que seriam disputados no sábado. O clássico entre Internazionale e Roma, em especial, pode ter impacto direto na definição do título do Campeonato Italiano.

