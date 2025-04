CBF deixa Jorge Jesus de lado e faz proposta 'louca' a Ancelotti

© Getty Images

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria decidido 'apostar todas as fichas' em Carlo Ancelotti, na busca pelo sucessor de Dorival Júnior, que foi demitido do cargo de técnico, em março, após a pesada derrota sofrida perante a Argentina, por 4-1.

De acordo com informações reveladas, esta terça-feira (22), pelo portal espanhol Relevo, a CBF, liderada por Ednaldo Rodrigues, estaria de tal maneira interessada no italiano que já lhe teria feito uma proposta concreta, na qual iguala os valores que ele recebe atualmente no Real Madrid.

Os valores em concreto não são detalhados, mas a publicação assegura que "são muito superiores àquilo que é habitual para técnicos". Aliás, se o treinador de 65 anos de idade aceitar, se tornaria, potencialmente, no mais bem pago técnico do mundo.

O português Jorge Jesus, do Al Hilal, se ofereceu a CBF, mas vem sendo colocado de lado. Neste momento, o foco principal recai sobre Carlo Ancelotti, que vive um momento particularmente delicado, no Santiago Bernabéu.

