Santos vê 'chance muito grande' de renovar com Neymar até a Copa

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos disse que a chance de renovar com Neymar é "muito grande".

O Santos está otimista pela renovação do contrato de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O vínculo atual termina no dia 30 de junho.

O Peixe pretende avançar nesse acordo nas próximas semanas. A ideia é acertar os detalhes enquanto o camisa 10 se recupera de nova lesão muscular.

Prorrogar o contrato até a Copa já seria muito comemorado, mas o Santos sonha com um acordo até o fim do ano que vem. O planejamento é ter Neymar numa possível participação na próxima Libertadores.

"Temos uma série de vantagens com a vinda do Neymar. Estamos esperançosos. Apesar de a nova lesão, ele vem tratando, houve mudança em relação ao tratamento anterior, mudanças pontuais na questão médica que podem melhorar o retorno. Até mais cedo do que o esperado. Ele estar no Santos é o importante. Queremos que ele jogue o mais rápido possível, bem, sem novas lesões. Com o que temos conversado, há chance muito grande de fazer a renovação para ficar até a Copa do ano que vem. O projeto é de seis meses, com essa ambientação a chance de renovar era muito grande", disse Teixeira ao programa Globo Esporte.