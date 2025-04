Jogador de 22 anos morre ao fazer exercícios de aquecimento antes de jogo

© Durban City

O futebol da África do Sul está em choque com a morte do jovem jogador Sinamandla Zondi, de apenas 22 anos, que defendia o Durban City. O atleta sofreu um mal súbito durante o aquecimento para a partida contra o Milford FC, realizado nesta terça-feira (22), e acabou falecendo pouco depois.

Segundo a agência Reuters, Zondi caiu no gramado enquanto se preparava para o jogo válido pela segunda divisão do campeonato sul-africano. Ele foi prontamente socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A partida chegou a começar normalmente, mas foi suspensa no intervalo, após a confirmação do falecimento do jogador.

Em nota oficial, o Durban City lamentou profundamente a perda:

“É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento de Sinamandla Zondi, carinhosamente conhecido como Sgora, um membro muito querido da família Durban City”, escreveu o clube.

“Sinamandla era mais do que um jogador talentoso. Era companheiro de equipe, amigo, irmão, filho e uma inspiração para todos ao seu redor. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, amigos, colegas de equipe, comissão técnica e todos que foram tocados por essa perda trágica. Estaremos ao lado de todos eles neste momento tão difícil.”

Official Club Statement pic.twitter.com/q1jeV3WK7a — Durban City FC (@DurbanCity_FC) April 22, 2025

