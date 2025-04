Al Hilal mira Raphinha e prepara oferta bilionária ao Barcelona

© Getty Images

​O Al-Hilal, clube saudita comandado pelo técnico português Jorge Jesus, apresentou uma proposta milionária ao Barcelona para contratar o atacante brasileiro Raphinha. Segundo informações do jornal espanhol Sport, os sauditas ofereceram €100 milhões (aproximadamente R$ 652 milhões) ao clube catalão e um contrato de quatro anos ao jogador, com salários que totalizam US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão), o que equivale a R$ 286 milhões por temporada.

Apesar dos valores expressivos, Raphinha e o Barcelona demonstram interesse em manter a parceria. O atacante, que vive uma fase destacada sob o comando do técnico Hansi Flick, é considerado peça-chave no elenco e um dos principais candidatos à Bola de Ouro nesta temporada. ​

O Al-Hilal busca reforçar seu elenco com estrelas internacionais após tentativas frustradas de contratar Mohamed Salah e Vinícius Júnior. Com a proposta a Raphinha, o clube saudita espera atrair um jogador de destaque para liderar sua equipe nas próximas temporadas.

