Fonseca encara jovem que chega a Madri com título e faz estreia na ATP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia desta quinta-feira (24) de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid será contra um jovem dinamarquês "desconhecido". Elmer Moller conquistou um título profissional nas vésperas do torneio da capital espanhola e debutará oficialmente na ATP contra o fenômeno brasileiro.

QUEM É O RIVAL DE FONSECA

Elmer Moller tem 21 anos e conquistou o Challenger de Oieras, em Portugal, na última semana. O dinamarquês bateu o brasileiro Thiago Monteiro na primeira rodada e seguiu avançando até derrotar o argentino Comesana na final.

Foi o seu segundo título de Challenger, novamente em território português -ganhou em Braga em setembro do ano passado. Moller disputa o circuito de segundo escalão do tênis internacional desde 2023, tendo chegado a seis finais.

Atual número 111 do mundo, ele é o segundo tenista da Dinamarca mais bem ranqueado. Apenas Holger Rune, que tem a mesma idade que ele, está na frente, integrando o top 10 -já aparece em 8º no live ranking.

Apesar disso, Moller disputará sua primeira partida de chave principal no circuito da ATP. Até agora, ele só participou de classificatórios do circuito e de torneios de nível Challenger e da ITF (Federação Internacional de Tênis). Antes de furar o qualificatório de Madri, o dinamarquês caiu antes da primeira rodada do Australian Open, no início deste ano.

Ele se classificou em Madri com virada. Moller saiu atrás, mas superou o polonês Majchrzak na segunda rodada do qualy por 2 sets a 1 (5/7 e duplo 6/4. Na primeira, atropelou o norte-americano Basavareddy (6/1 e 6/1).

O dinamarquês ainda é "desconhecido" por não ter foto nem biografia no site oficial da organização. Até a última semana, sua melhor posição no ranking era 136. Ele terminou 2024 como o 160º do mundo.

ALGOZ DE BRASILEIROS?

O recorte é pequeno, mas Moller ainda não perdeu para tenistas do Brasil nos três duelos que já disputou. Além da vitória recente sobre Monteiro, o dinamarquês bateu Oscar Gutierrez no ano passado, e Marcelo Demoliner em 2023.

A partida contra Fonseca será nesta quinta, dia 24, mas o horário ainda não foi confirmado. A programação desta quinta-feira (24) será oficializada no final desta tarde.