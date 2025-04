Corinthians não tem plano B e oferece a Dorival salário maior que de Ramón

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na busca por um técnico após a demissão de Ramón Díaz, o Corinthians tem Dorival Jr. como seu único nome na alça de mira para comandar a equipe.

Após a recusa de Tite, que alegou precisar cuidar da saúde mental, o Alvinegro voltou suas baterias para ex-técnico da seleção brasileira.

Sem nenhum Plano B na manga, o clube ofereceu a Dorival e sua comissão um salário maior que recebia Ramón e seu grupo. O argentino e seu estafe faturavam cerca de R$ 1,5 milhão por mês.

A reportagem apurou, no entanto, que os vencimentos oferecidos a Tite seriam ainda maiores: algo em torno de R$ 3 milhões mensais. A diretoria receia ter de começar do zero a busca por um novo profissional, mas o clima é de otimismo no Parque São Jorge.

Em reunião realizada nesta terça-feira (22), o executivo Fabinho Soldado apresentou as condições do trabalho e o projeto corinthiano. A bola, agora, está nas mãos de Dorival.

O clube tem pressa e não quer que a novela se arraste. A ideia é que o negócio seja fechado com velocidade e o técnico assuma a equipe imediatamente.

O Alvinegro enfrenta nesta quinta-feira (24) o Racing (URU), às 19h, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. A tendência é que o time siga sendo dirigido pelo interino Orlando Ribeiro.