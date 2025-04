Técnico do PSG cutuca jornalistas e exalta estagiário: 'Melhor que todos'

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique, técnico do PSG, alfinetou a imprensa francesa durante coletiva pré-jogo de Nantes x PSG e, em tom irônico, disse que um estagiário era melhor do que todos os demais presentes.

O QUE ACONTECEU

Luis Enrique se preparava para levantar e encerrar a coletiva após responder o que achava ser a última pergunta dos jornalistas. O técnico, então, foi chamado pelo estagiário da RMC Sport e voltou a sentar na cadeira para ouvir o repórter, inclusive pedindo-lhe desculpas.

O estagiário perguntou sobre a fúria de Dembelé após a derrota para o Aston Villa no segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O PSG chegou a abrir 2 a 0 sobre o Aston Villa, mas tomou a virada e só avançou às semifinais da Champions League graças a Donnarumma. Dembelé não gostou nada da atitude do time e saiu de campo revoltado.

Luis Enrique se mostrou satisfeito com a pergunta do estagiário, até mesmo apontando em sua direção e levantando o dedo polegar. Na sequência, deu uma longa resposta ao jovem repórter.

"Bravo! Muito melhor do que todos [os jornalistas] que estão aqui"

A partida contra o Aston Villa teve diversos componentes. Houve muita emoção. Estávamos no controle. Depois houve um momento em que perdemos ele, estávamos quase com o confronto empatado. Isso desapontou Ousmane porque ele é um dos jogadores que tem a maior capacidade de gerenciar esses momentos, ele queria transmitir aos seus companheiros essa necessidade de melhorar. Mas acho que, em última análise, é importante para os jogadores saberem que o objetivo é dar 100%. Ousmane respondeu com a emoção, mas acho que merecíamos nos classificar

A relação entre o técnico e a imprensa francesa não é das melhores. Em setembro do ano passado, por exemplo, o espanhol disse que aceitaria redução de salário para nunca mais dar entrevistas. Um mês depois, ele causou polêmica e foi bastante criticado por conta de uma resposta agressiva dada a uma jornalista francesa.

O PSG está classificado para as semifinais da Champions League, é finalista da Copa da França e conquistou o Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência. O time de Luis Enrique empatou nesta quarta-feira (23) por 1 a 1 com o Nantes e ainda está invicto na competição, que tem mais quatro rodadas pela frente.