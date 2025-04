Fittipaldi celebra volta do Brasil à F1 e elogia Bortoleto: 'Excepcional'

© Reprodução

MADRI, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeão mundial da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi fez elogios a Gabriel Bortoleto. O piloto, que estreia na categoria nesta temporada e está na Sauber, encerrou um período de sete anos sem brasileiros no grid.

"Para nós, brasileiros, é fantástico o Gabriel Bortoleto estar na Fórmula 1. O Brasil sempre foi muito forte, durante 50 anos. O Bortoleto está em um ano de aprendizado. É muito talentoso, foi campeão de Fórmula 3, Fórmula 2. Está em ótimas mãos. Ele é um piloto excepcional, uma equipe que ainda não está andando muito rápido, sabemos, mas que por trás, no ano que vem, já tem a Audi. Então vai ser um outro nível de equipe", disse Fittipaldi.

Fittipaldi, 78, esteve em Madri, na Espanha, para a cerimônia do Laureus World Sports Awards, o 'Oscar' do esporte -ele é embaixador da instituição. Para o campeão mundial de 1972 e 1974, o Brasil ter ficado tantos anos sem um representante na principal categoria do automobilismo tem a ver com a base.

"Acho que o automobilismo de base, o kart, a Fórmula 4 e a Fórmula 3 tiveram pouco apoio. Estamos precisando de mais apoio, mais patrocinadores. Quando se chega à Fórmula 1, todo mundo acha o máximo, mas para chegar lá, é muito suor, esforço, trabalho. Estamos precisando de um apoio maior", disse.

O QUE MAIS FITTIPALDI FALOU?

Multas aos pilotos por xingamentos, manifestações políticas ou religiosas e atos que podem causar "danos morais". "Eu estaria quebrado. Acho que eu estaria falido (risos). Todos nós, na Fórmula 1, na minha época, estaríamos quebrados. Mas eu acho que a Liberty Media, que é um mundo de comunicação, eles vão ter mais abertura... Acho que isso vai mudar para o futuro. Espero que isso aconteça. Porque é bom o público conhecer o piloto. Conhecer a personalidade. Eles têm de sentir emoção, eles têm de extrapolar, faz parte do desporto! Vejam a Nascar, por exemplo. Eu acho o máximo, o piloto sai e às vezes tem zangas nas equipas, até batem uns nos outros. Isso também não está certo, mas tem de ter emoção".

Fórmula 1 mudou? "Mudou muito, para melhor. Os carros são mais sofisticados. Fórmula 1 nesta quarta-feira (23) é um esporte e uma ciência. Há tanta 'analytics'... O mundo da Fórmula 1 virou uma ciência. Você pega a classificação de Jeddah [Arábia Saudita] agora, os primeiros carros grid, são milésimos de segundo, não mais centésimos. É uma coisa impressionante. Quem está por trás dos carros são cientistas".

Temporada 2025: "Vai ser muito disputada. Vimos os primeiros GP's, a McLaren ganhou, está forte. Sou suspeito porque sou McLaren, mas acho que o Lando Noris ou o [Oscar] Piastri podem ser campeões. O Verstappen é um talento absoluto, consegue fazer mágica. Ferrari está melhorando... Vai ser um ano legal na Fórmula 1".