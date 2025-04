John leva frangaço, Botafogo para na trave e perde para o Estudiantes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo viu John viver uma noite infeliz na Argentina e foi derrotado pelo Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira (23), em jogo da terceira rodada da Libertadores.

John foi o vilão botafoguense. O goleiro levou um frangaço em chute de Carrillo no primeiro tempo.

O Botafogo viu o empate perto, mas parou na trave. Na sua melhor chance no jogo, Savarino quase marcou um golaço de longe, mas o chute colocado bateu no travessão.

O resultado não foi nada bom para o Botafogo. A equipe carioca se manteve com três pontos e está na terceira colocação. O Estudiantes abriu vantagem e foi a seis, ficando na segunda posição. A Universidad de Chile lidera, com sete, e o Carabobo é o último, com um.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Fluminense, às 21h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O time argentino volta a jogar pela Libertadores no dia 6 de maio, às 19h, contra o Carabobo, na Venezuela.

COMO FOI O JOGO

O marasmo do primeiro tempo acabou com falha de John. O Botafogo viu o Estudiantes controlar a bola durante boa parte da etapa inicial, mas sem oferecer perigo. Tudo parecia caminhar para um 0 a 0 tranquilo, mas o cenário mudou completamente quando John falhou bizarramente em chute de Carrillo nos minutos finais.

O Botafogo teve as melhores chances do segundo tempo. Apesar do domínio do Estudiantes, foi o time carioca que, mais agudo nas suas jogadas, esteve mais perto do gol. Savarino parou no travessão, e Matheus Martins chutou para boa defesa de Mansilla. No mais, o jogo se enrolou no mesmo marasmo da etapa inicial.

ESTUDIANTES

Mansilla; Meza, Núñez, Rodríguez e Arzamendía; Ascacibar (Kociubinski) e Gabriel Neves e Palacios (Manyoma); Burgos (Benedetti), Medina e Carrillo (Giménez). Técnico: Eduardo Domínguez

BOTAFOGO

John; Mateo Ponte (Vitinho), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Patrick de Paula (Matheus Martins); Artur (Elias Manoel), Savarino (Mastriani) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Matias Muniz (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Gols: Carrillo (37'/1°T)

Cartões amarelos: Medina, Meza, Guido Carrillo, Núñez (EST)