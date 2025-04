Vinícius Jr. exige ao Real Madrid que o trate como Cristiano Ronaldo

© Getty

Afinal, a 'novela' em torno do futuro imediato de Vinícius Júnior pode estar longe de terminar, ainda que, nesta quarta-feira (23), a imprensa esportiva espanhola tenha dado conta de um acordo iminente tendo em vista a renovação do atual contrato com o Real Madrid.

Isto porque, já esta quinta-feira, o portal britânico The Athletic cita fontes próximas do brasileiro, que, não só desmentem qualquer tipo de entendimento com a direção liderada por Florentino Pérez, como asseguram que as negociações entre ambas as partes estão (muito) longe de chegar a bom desfecho.

O vínculo do atacante prevê um salário máximo anual de cerca de 17 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões), mediante o cumprimento de objetivos, sendo que a primeira proposta blanca passava por aumentar esse 'teto' para os 20 milhões de euros (R$ 130 milhões).

O próprio rejeitou essa proposta, e 'contra-atacou' avisando que só aceitaria permanecer no Santiago Bernabéu se lhe fosse garantido um contrato do mais alto nível, superando, inclusive, os valores praticados com... Cristiano Ronaldo.

Significa isto que, se quiser manter Vinícius Júnior, o Real Madrid pode não ter alternativa a não ser pagar-lhe 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) por temporada, entre salários, bônus e prêmios de assinatura, algo nunca antes feito pelo clube.

