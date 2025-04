Endrick pode ficar na 'geladeira' do Real após cavadinha, diz jornal

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick pode pagar caro por sua tentativa malsucedida de cavadinha na vitória do Real sobre o Getafe, pela LaLiga, de acordo com o Marca.

GELADEIRA PELA FRENTE?

O jornal espanhol ressaltou que o técnico Ancelotti tem como obsessão a eficiência diante do gol adversário. Segundo a publicação, o treinador italiano reforça essa questão com os jogadores constantemente e se incomoda com situações claras desperdiçadas, ainda mais quando elas podem decidir a partida -como foi o caso do jovem brasileiro.

Por isso, Endrick pode acabar ficando na "geladeira" nos próximos jogos. O Marca recordou um episódio que ocorreu com Morata na temporada de 2013/14, quando o atacante espanhol tentou inventar e não aproveitou um lance cara a cara gol o goleiro adversário durante a goleada sobre o Valladolid.

"Há poucas coisas que elevam o tom do discurso de Carlo Ancelotti do que ser frívolo diante da oportunidade de decidir uma partida. Os mais novos são avisados sobre isso diariamente. Garantir um gol ou pelo menos adotar a solução mais simples é uma obsessão para o italiano quando se trata de uma chance clara de selar uma partida.

Endrick sabia disso e errou em querer enfeitar, virando as costas para a solução mais simples. É uma máxima do treinador do Real e, quando isso acontece, a geladeira acontece no caminho dos jogadores", afirma o jornal Marca

O treinador já deixou uma "vítima" de tal medida fora de seis das oito partidas seguintes do Real. A publicação espanhola lembrou que Morata recuperou seu lugar mais tarde, mas ponderou que ele tinha "um papel com um pouco mais de relevância do que o atual de Endrick". Outro atleta que sofreu com isso foi o jovem Nico Paz, que desapareceu do time principal depois de não ter passado a bola para companheiro em melhor situação na temporada passada.

Após a partida, Endrick levou bronca pública de Ancelotti: "Não pode fazer teatro". O técnico deu puxões de orelha no camisa 16 pelo gol perdido.

"Teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe", disse Carlo Ancelotti.

O LANCE

A revolta de Ancelotti se deu por causa de uma jogada no segundo tempo. O atacante de 18 anos saiu no mano a mano com o goleiro e tentou dar uma cavadinha, mas errou.

Endrick foi substituído logo depois. Bellingham entrou no seu lugar.

O brasileiro foi titular na partida. No primeiro tempo, ele teve outra chance clara de marcar e bateu tirando do goleiro, mas viu o zagueiro Djené salvar em cima da linha.

O Real Madrid venceu o jogo por 1 a 0. Arda Güler, no primeiro tempo, fez o único gol da partida.