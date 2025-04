Sete dos 15 campeões que jogam Libertadores estariam fora das oitavas hoje

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Libertadores chegou a metade, e quase 50% dos campeões que disputam esta edição estariam eliminados se ela terminasse nesta quinta-feira (24).

ALERTA LIGADO

Sete dos 15 campeões que estão na atual edição estariam fora: Botafogo, Flamengo, Colo-Colo, Peñarol, Olimpia, Nacional (URU) e Atlético Nacional.

O único que ainda tem chance de reverter o cenário nesta quinta-feira (24) é o Atlético Nacional. Uma vitória sobre o Bahia fará os colombianos saírem do terceiro para o primeiro lugar do seu grupo. Os outros jogos do dia não interferem no cenário.

Nacional e Olimpia vivem os maiores dramas. As duas equipes aparecem na última colocação de seus grupos. Os demais estão na terceira posição e, nesta quinta-feira (24), iriam para os playoffs da Sul-Americana.

A recuperação ainda é possível para todos eles. Ainda restam nove pontos a serem disputados por todos os times (o Atlético Nacional ainda tem 12) e ninguém está eliminado. O Colo-Colo ainda tem a pendência do jogo contra o Fortaleza, paralisado após a torcida invadir o campo.

Oito campeões estariam na segunda fase neste momento: Estudiantes, LDU, São Paulo, Racing, Internacional, Vélez Sarsfield, Palmeiras e River Plate.



COMO ESTÁ CADA GRUPO

Grupo A (3 rodadas disputadas)

Universidad de Chile - 7 pontos

Estudiantes - 6

Botafogo - 3

Carabobo - 1

Grupo B (3 rodadas disputadas)

River Plate - 5

Independiente del Valle - 4

Barcelona-EQU - 4

Universitario - 3

Grupo C (3 rodadas disputadas)

LDU - 5

Central Córdoba - 4*

Flamengo - 4

Deportivo Táchira - 0*

Grupo D (3 rodadas disputadas)

São Paulo - 7

Libertad - 6

Alianza Lima - 4

Talleres - 0

Grupo E (3 rodadas disputadas)

Atlético Bucaramanga - 5

Racing - 4

Colo-Colo - 2*

Fortaleza - 1*

Grupo F (3 rodadas disputadas)

Internacional - 5

Bahia - 4*

Atlético Nacional - 3*

Nacional - 1

Grupo G (2 rodadas disputadas)

Palmeiras - 6*

Bolívar - 3*

Cerro Porteño - 3*

Sporting Cristal - 0*

Grupo H (3 rodadas disputadas)

Vélez Sarsfield - 6

San Antonio Bulo Bulo - 6

Peñarol - 4

Olimpia - 1

*equipes com um jogo a menos