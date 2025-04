Fonseca vence sem dificuldades em estreia no Masters 1000 de Madri

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca venceu com facilidade seu primeiro compromisso no Masters 1000 de Madri. Em partida nesta quinta-feira (24) contra o dinamarquês vindo do qualifying Elmer Moller, 114º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o brasileiro, atual 65º do mundo, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h13 minutos de partida.

Foi a primeira partida do jovem carioca de 18 anos sensação do circuito desde a participação no Masters 1000 de Miami, quando ele caiu na terceira rodada frente ao australiano Alex de Minaur, então 11º do mundo.

Na próxima rodada no torneio na Espanha, Fonseca encara o norte-americano Tommy Paul, 12º do ranking mundial.

Na chave feminina, Bia Haddad Maia, 19º no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais) voltou a vencer uma partida após mais de três meses. A paulista de 28 anos venceu a norte-americana Bernarda Pera (81º) de virada por 2 sets a 1, com parciais 2/6, 6/3 e 6/1.

Na próxima rodada, Bia enfrenta a suíça Belinda Bencic, 42ª do ranking. A última vitória da brasileira no circuito em simples havia sido no Australian Open, em janeiro. Desde então, ela engatou uma série negativa de nove derrotas em sequência.