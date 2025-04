Seleção feminina disputa amistosos com o Japão

© Divulgação

A seleção brasileira de futebol feminino já tem compromisso para a próxima Data Fifa, duas partidas amistosas com o Japão. Segundo nota divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o primeiro compromisso será no dia 30 de maio na Neo Química Arena, em São Paulo, e o segundo no dia 2 de junho no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

“O nosso próximo compromisso é contra o Japão, uma grande seleção e que mudou de treinador recentemente. Vamos ter duas partidas aqui no Brasil, que é sempre muito positivo para jogarmos em casa. Os dois estádios têm ótimos campos para realizarmos dois grandes jogos contra uma seleção que nos testará de forma diferente do que os Estados Unidos e no mais alto nível, que é o que acredito”, afirmou o técnico Arthur Elias em entrevista à CBF TV.

O Japão, que já conquistou uma Copa do Mundo, no ano de 2011, ocupa atualmente a quinta posição do ranking de seleções da Fifa. A equipe nipônica conquistou a última edição do torneio She Believes, em fevereiro com um triunfo sobre as norte-americanas na final.

“É uma seleção japonesa que vem de ótimos resultados, venceu a She Believes, os três jogos que teve, inclusive a seleção americana, e a Colômbia por um placar elástico na última partida. Com a troca do treinador, também é interessante jogar novamente contra a seleção japonesa, porque sempre traz elementos diferentes entre um trabalho e outro”, acrescentou Arthur Elias.