Corinthians vence no sufoco com um a menos e entra na briga da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians aguentou quase dois tempos com um a menos em campo e venceu o Racing por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (24), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Romero alcançou os 43 gols na Arena, ao garantir a vitória corintiana. O paraguaio foi um dos melhores em campo na partida.

O time paulista vai a quatro pontos no Grupo C e entra na briga por classificação, mesmo fora da zona do mata-mata. Já o Racing fica mais uma rodada sem pontuar na Sul-Americana.

O Corinthians volta a campo contra o Flamengo no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

CORINTHIANS VENCE NO SUFOCO COM UM A MENOS

O Corinthians começou mal e, aos 9 minutos, o Racing teve um gol anulado. A equipe visitante se soltou no ataque, trocou passes no sistema ofensivo e chegou a envolver os corintianos.

Aos 15 minutos, Félix Torres foi expulso após uma entrada violenta no tornozelo de Espinosa. A expulsão mudou o esquema de Orlando Ribeiro, que recuou Raniele para a defesa. Ainda assim, o jogo continuou equilibrado.

Na última meia hora do primeiro tempo, o Corinthians melhorou, principalmente com Memphis jogando entre as linhas. O camisa 10 serviu bem para limpar as jogadas e liberar Yuri e Romero. Porém, a principal jogada do clube brasileiro foi em cruzamento aéreo, sem muita criatividade pelo meio-campo. O marcador seguiu zerado até o intervalo.

O Corinthians voltou mais ligado para a segunda etapa e abriu o placar com Romero em bobeada dos uruguaios. Porém, seguiu com um leque de jogadas limitado. No meio, faltou qualidade e grande parte das decisões do clube paulista partiam de ligação direta.

O jogo ficou perigoso, e a equipe alvinegra quase levou o empate. Hugo Souza fez uma defesa espetacular com as pernas, em chute à queima-roupa de Severo. Na sobra, Matheuzinho tirou a bola em cima da linha em chute de Fonseca.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Carrillo (Martínez) e Bidon (Maycon); Romero (Charles), Memphis e Yuri Alberto (Coronado). Técnico: Orlando Ribeiro.

RACING-URU

Amadé; Cotugno, Bueno, Monzón (Pinela), Ferreira e Espinosa (Matías Fonseca); Bosca (Vázquez), Cairus e Rodríguez; Ramírez (Alejandro Severo) e Tomatis (Pereira). Técnico: Cristian Chambian.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Guilherme Guerrero (Equador)

Assistentes: Ricardo Baren (Equador) e Edison Vazquez (Equador)

VAR: Bryan Loaiza (Equador)

Público: 38.815 pagantes

Renda: R$ 2.485.576,00

Cartões amarelos: Memphis, Raniele, Bidon (COR); Monzón (RAC)

Cartão vermelho: Félix Torres (COR)

Gols: Romero, aos 9'/2ºT