Palmeiras derruba outro invicto com show de Flaco e é único 100% na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Bolívar por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (24), no estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3637 metros do nível do mar, e é o único time da Copa Libertadores com 100% de aproveitamento.

A equipe de Abel Ferreira foi para o intervalo vencendo a partida por 2 a 0, com gols de Flaco López e Estêvão. No entanto, o Bolívar reagiu no 2º tempo com dois gols de cabeça do brasileiro Fábio Gomes e colocou fogo no jogo. Maurício foi quem marcou o gol da vitória palmeirense.

Flaco López participou dos três gols do Palmeiras e foi o nome do jogo. Ele marcou o primeiro, deu a pré-assistência do segundo, e fez a jogada que originou o terceiro gol.

O Bolívar carregava uma invencibilidade em casa. A equipe não perdia em seus domínios há nove jogos -oito vitórias e um empate. O Palmeiras já havia tirado invencibilidades de Internacional e Fortaleza em casa nesta sequência de sete vitórias consecutivas.

O Palmeiras volta a campo no domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão.

Já o Bolívar recebe o Blooming no mesmo dia, no Hernando Siles, mas às 20h30, pela 5ª rodada do Campeonato Boliviano.

FLACO LÓPEZ APROVEITA TRAPALHADAS

O Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo, não sofreu defensivamente e conseguiu ir para o intervalo com 2 a 0 de vantagem após grande atuação de Flaco López.

O atacante argentino abriu o placar após um erro bizarro de Quinteros. Ele roubou a bola, driblou o goleiro e fez o 1 a 0.

Já no final do 1º tempo, Flaco roubou a bola da defesa mais uma vez, puxou contra-ataque e após uma situação de três contra um, Estêvão ampliou.

A estratégia foi apostar no contra-ataque e se defender bem com uma linha de cinco formada por Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez e Vanderlan. Weverton só fez uma defesa importantes no 1º tempo.

BOLÍVAR

Lanzilotta; Yomar Rocha (Saavedra), Jesús Sagredo, Quinteros e Luis Paz; Justiniano, Robson Matheus (Jhon Velásquez) e Ramiro Vaca; Melgar (Dorny Romero), Fábio Gomes e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Felipe Anderson), Piquerez e Vanderlan (Benedetti); Emiliano Martínez (Allan) e Aníbal; Estevão (Maurício), Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Gols: Flaco López, aos 19 minutos do 1º tempo, Estêvão, aos 45 minutos do 1º tempo, e Maurício, aos 27 minutos do 2º tempo (PAL); Fábio Gomes, aos 10 minutos do 2º tempo e aos 23 minutos do 2º tempo (BOL)

Cartões amarelos: Felipe Anderson (PAL)