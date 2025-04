Astros do futebol 'fazem lobby' em escolha do Brasil para novo técnico

© Getty Images

MADRI, None (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca um treinador e tem o italiano Carlo Ancelotti como Plano A, em meio à crise no Real Madrid, mas mantém o português Jorge Jesus no radar.

A reportagem aproveitou a premiação do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte, para ouvir as opiniões do ex-técnico italiano Fábio Capello sobre Ancelotti e do ex-jogador português Luís Figo sobre Jorge Jesus.

Capello foi técnico de Ancelotti no Milan, no começo da década de 90. Ele disse que hoje comandante do Real é o "treinador mais importante do mundo" e indicou que ele pode conquistar títulos com a seleção brasileira, algo que falta na carreira dele.

"Treinador mais importante do mundo, o que mais ganhou. É o número 1 em tudo. Falamos antes que o Luis Enrique está fazendo um trabalho fantástico, mas Ancelotti pode fazer algo mais importante para ele, que é conquistar títulos com o Brasil. Não sei o que pensam os brasileiros, se gostariam de um técnico estrangeiro ou se não querem isso, mas asseguro... Foi meu jogador, eu o conheço muito bem, é muito inteligente", afirmou.

Ancelotti encerrou a carreira de jogador em 1992 e iniciou a trajetória à beira do gramado em 1995, pelo Reggiana, e tem passagens por clubes como Juventus, Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

O italiano é o treinador com o maior número de conquistas da Liga dos Campeões, com cinco títulos - duas com o Milan e três com o Real Madrid.

Luís Figo celebrou o sucesso que os técnicos portugueses vêm atingindo no futebol brasileiro e lembrou a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo.

"Não me estranha o sucesso, ele tem muita qualidade em termos de treino. Talvez, tenha sido uma plataforma para os treinadores portugueses expressarem o seu talento, e que tem dado resultados esportivos no Brasil. Fico feliz que alguns treinadores que não tenham tido tanto prestígio em Portugal o consigam em outro continente. Jorge Jesus creio que é um dos melhores treinadores portugueses na atualidade, vem de grandes trabalhos nas equipes por onde passou, já tem experiência no futebol brasileiro e, por isso, não me estranha que seja uma opção. Merece", disse Figo.

Figo é um dos grandes nomes da história do futebol português. Ele foi revelado pelo Sporting, e defendeu Barcelona, Real Madrid e Internazionale, além da seleção do país natal. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2001.