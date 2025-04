Textor é criticado no Lyon e vê Botafogo com pior aproveitamento na Série A

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após levar o Botafogo à glória em 2024 e ser idolatrado nas ruas do Rio de Janeiro, John Textor vive momento turbulento tanto no Lyon quanto no alvinegro, dois dos clubes que integram a sua holding, a Eagle Football.

O Botafogo acumula o pior aproveitamento na temporada entre os 20 clubes da Série A. São seis vitórias, três empates e 13 derrotas em 2025, o que dá um percentual de apenas 31,8%. São 18 gols marcados e 25 sofridos. Os dados são do "Sofa Score".

Após meses de entrevistas, Textor definiu Renato Paiva como treinador, mas o português ainda não engrenou. Até aqui são apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Apesar das cobranças, o dono da SAF não pretende trocar o comando da equipe. O norte-americano tem demonstrado confiança no trabalho de Paiva e acredita que o elenco ainda não absorveu suas ideias.

Já o treinador admite o momento ruim. Ele avalia que o Botafogo atravessa uma "fase muito estranha".

"Quem acompanha nossos jogos percebe a fase que estamos atravessando. Quando criamos, não fazemos. E depois, em erros básicos, acabamos perdendo jogos. Esse é o terceiro jogo que perdemos por 1 a 0 com gols que são erros claros, e obviamente têm que se corrigir. Sou treinador, sou responsável, mas de fato é uma fase muito estranha o que está acontecendo. Nossas oportunidades que são claras não entram, e as dos adversários que às vezes nem claras são, acabam entrando e nos penalizando bastante", disse Renato Paiva após a derrota para o Estudiantes.

APÓS "IGNORAR" TORNEIOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE, VÊ LIBERTADORES A PERIGO

Textor fez pouco caso do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O empresário sempre deixou claro que o foco seria o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Super Mundial.

No entanto, além do início ruim no Brasileirão, o americano já vê o time ameaçado no torneio continental. O Botafogo é o terceiro colocado no Grupo A com apenas três pontos contra seis do Estudiantes e sete da Universidad de Chile. O lanterna é o Carabobo, com um. Restam três partidas e somente os dois primeiros se classificam para as oitavas.

TEXTOR É ALVO DE PROTESTOS NA FRANÇA

John Textor foi alvo de protestos da torcida do Lyon, na França. A manifestação aconteceu na entrada do centro de treinamento do clube.

Uma das faixas, inclusive, citava o Botafogo. O outro clube mencionado foi o Molenbeek, da Bélgica, que também pertence à Eagle Football: "Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário?", dizia a faixa.

O Lyon se encontra em situação econômica delicada. A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) definiu que irá rebaixar o Lyon ao final da atual temporada da Ligue 1 caso o clube não consiga melhorar suas finanças e se encaixar nas regras de fair play financeiro.