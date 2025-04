O que o Santos pode ganhar com a 'escalação de Neymar' contra o Bragantino

© Getty Images

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a "participação" de Neymar, o Santos espera vencer o Red Bull Bragantino neste domingo (27), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Santos terá quase o mesmo time que Neymar publicou sem querer no Instagram. Lesionado, o craque mostrou um campinho com os jogadores na última quarta-feira.

Haverá duas mudanças em relação aos 11 mostrados por Neymar. Ambas por razões médicas.

Souza e Gabriel Bontempo não jogarão. Souza segue fora por causa de problema no tornozelo, enquanto Bontempo teve problema muscular no treino de sexta-feira.

As novidades ficam por conta de Luisão e Diego Pituca. O zagueiro deve atuar como lateral-direito, enquanto Pituca volta ao meio. No lugar de Bontempo, Gabriel Veron é o mais cotado. Thaciano corre por fora.

Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares é a provável escalação. O Santos está no Z4 e precisa da vitória.

O QUE MUDA NA PRÁTICA?

Com Luisão na lateral-direita, o Santos pretende ter mais solidez defensiva. JP Chermont e Léo Godoy apresentaram falhas e não convenceram.

Com Pituca e Schmidt, o Santos retoma o meio-campo da Série B. A ideia é ter a posse de bola e acuar o Bragantino.

Na frente, o plano era ter Gabriel Bontempo como ponta-direita. Agora a opção deve ser Veron, que ainda não convenceu com a camisa santista.

Neymar, Soteldo, Barreal, Gabriel Bontempo e Souza estão no departamento médico. O Santos lida com problemas musculares sucessivos.