Veja o momento em que a polícia salva família de jogador equatoriano

© X/Polícia Ecuador

A esposa e o filho do jogador de futebol equatoriano Jackson Rodríguez, do Emelec de Guayaquil, no Equador, foram resgatados pela polícia na quinta-feira, um dia após terem sido sequestrados.

O sequestro aconteceu na cidade costeira de Guayaquil, capital da província de Guayas, depois que criminosos invadiram a casa do jogador de 26 anos.

A Polícia do Equador divulgou o exato momento em que conseguiu resgatar as duas vítimas, que já se reencontraram com Jackson Rodríguez.

Confira o vídeo.

Tras la efectiva labor investigativa y operativa de Policía Ecuador, liberamos a Andrexy O. y su hijo, familiares de Jackson Rodríguez, en El Fortín #Guayaquil, quienes fueron secuestrados en Mucho Lote y cuyos victimarios exigían una alta suma de dinero para su liberación.… pic.twitter.com/OvhWAYzy8R — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 25, 2025

Leia Também: Ruben Amorim revela o jogador do United que o fez "mudar de ideia"