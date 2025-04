Raphinha comenta proposta bilionária saudita

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol saudita está de olho em Raphinha, e o brasileiro admitiu que, se a proposta bilionária do Al-Hilal tivesse vindo na temporada passada, deixaria o Barcelona.

"Não esperava. Me pegou de surpresa. São números bem altos. Se essa proposta tivesse chego para mim no ano passado, acho eu tinha ido, porque mentalmente eu tava um pouco para baixo e aquilo resolveria a minha vida, da minha esposa, da minha família. É um valor que resolveria a nossa vida, e a pessoa que fala que não iria é mentiroso, porque é impossível ver valores dessa grandeza e não passar pela sua cabeça que isso vai mudar a tua vida", disse Raphinha, atacante do Barcelona, à TNT Sports.

"Mas, por outro lado, eu pensava que ainda tinha muito para dar aqui na Europa, para esse clube [Barcelona] e ainda tinha muita possibilidade de seguir vestindo a camisa da seleção, isso me motivou a fechar um pouco os ouvidos para o dinheiro e abrir mais a minha mente para os sonhos", disse.

O brasileiro desperta o interesse do futebol árabe desde a última janela de transferências, mas quer ficar no Barça. Raphinha tem contrato até 2027 e deseja estender seu vínculo com o clube blaugrana.

O Al-Hilal estaria disposto a pagar 200 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) de salário para o atacante ao longo de quatro temporadas. A informação é do jornal espanhol Sport.

Dessa forma, o brasileiro receberia 50 milhões de dólares (cerca de R$ 286 milhões) por temporada. O clube saudita propõe um vínculo até 2029.

Além disso, o Al-Hilal estaria disposto a pagar 100 milhões de euros (cerca de R$ 659 milhões) ao Barcelona pela transferência. Raphinha é um dos destaques do time de Hansi Flick e pode ser candidato à Bola de Ouro.

