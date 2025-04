Torcida do Barcelona ataca Vini Jr. antes da final contra o Real

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores do Barcelona atacou o brasileiro Vinícius Júnior e entoou cânticos dizendo "morra, Vinicius", antes da final da Copa do Rei, neste sábado (26), entre Barcelona e Real Madrid.

Horas antes do pontapé inicial, torcedores do clube catalão já estão em Sevilha, palco da decisão, e cantaram em provocação a Vini Jr.

Este é mais um capítulo na longa lista de provocações e ataques de torcedores rivais contra o camisa 7 do Real Madrid.

Além da rivalidade natural entre Barcelona e Real Madrid, a final já está quente antes de a bola rolar.

Descontente com a arbitragem, o Real Madrid emitiu um comunicado criticando as declarações do árbitro da final, Ricardo de Burgos Bengoetxea, e do VAR, Pablo González Fuertes.

Essas manifestações, realizadas de maneira premeditada, demonstram, mais uma vez, uma clara e manifesta aversão e hostilidade desses árbitros contra o Real Madrid.Trecho da nota do Real Madrid

O entorno do estádio Olímpico de La Cartuja já está repleto de torcedores dos dois clubes.