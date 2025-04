Dudu é cortado de Cruzeiro x Vasco após declarações sobre reserva e vexame

© Getty

FABIO DONATO

(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu, do Cruzeiro, não foi relacionado para a partida diante do Vasco, neste domingo (27) (27), às 18h30, no Estádio Parque do Sabiá.

O corte vem após as falas recentes do camisa 7, descontente com a reserva e questionando a opção do treinador Leonardo Jardim.

"Não estou me sentindo bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva.

No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time, mas a gente respeita a opinião. É continuar trabalhando para fazer o melhor e retomar a posição. Se não for para retornar, é torcer para os jogadores fazerem bons jogos", disse Dudu, após a derrota para o Palestino na Sul-Americana.

Em contato com o UOL, a assessoria do Cruzeiro afirmou que Dudu está fora da lista de relacionados por 'opção técnica'.

Já a assessoria do jogador não quis comentar: "Se foi decisão técnica ou algo do tipo, é opção da comissão", disse um representante do atleta.

Ainda após a partida contra o Palestino, Dudu disse que o Cruzeiro vem dando vexame desde o início do ano.

"Vexatório está sendo desde o começo do ano. A gente não ter classificado para a final do Campeonato Mineiro, ter zero ponto na Sul-Americana. A gente tem que melhorar em todos os aspectos. Não só os jogadores, mas todos os envolvidos no futebol do Cruzeiro. A gente sabe que está devendo, que o Cruzeiro não merece estar nessa situação, mas infelizmente está passando por esse momento."

A informação sobre o corte de Dudu foi dada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio, e confirmada pelo UOL

O Cruzeiro é o sétimo colocado no Brasileirão, com 7 pontos: duas vitórias, duas derrotas e um empate no campeonato.

O Vasco vem na cola, em oitavo, com a mesma pontuação e resultados da Raposa.