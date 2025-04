Rumo ao Brasil? Ancelotti dá resposta após perder Taça do Rei

© Getty Images

Carlo Ancelotti deixou o futuro em aberto na noite de sábado, após o Real Madrid ser derrotado pelo Barcelona (2 a 3) e perder a conquista da Copa do Rei. Em um momento em que vem sendo apontado como o principal desejo da Confederação Brasileira de Futebol para assumir a seleção brasileira, o técnico italiano não garantiu sua permanência no comando do time madrilenho.

"Posso continuar, posso parar, mas isso é um assunto para as próximas semanas, não para hoje", limitou-se a dizer Ancelotti, em entrevista coletiva, citado pelo jornal AS, reconhecendo, no entanto, que a derrota foi um golpe duro.

"Estou magoado por não ter conseguido conquistar a Copa, mas não há nada a criticar no jogo que fizemos. Fizemos tudo o que deveríamos fazer em campo", afirmou o experiente treinador italiano.

Vale lembrar que a imprensa espanhola havia apontado a final da Copa do Rei como um possível ponto de virada no Real Madrid, e agora resta saber se Carlo Ancelotti permanecerá ou não no cargo de treinador.

