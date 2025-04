Rudiger pode ser suspenso após perder as estribeiras com o árbitro

© Getty Images

Antonio Rüdiger pode ser suspenso por um período de quatro a 12 jogos após ter sido expulso na final da Copa do Rei, realizada no sábado, em que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona por 3 a 2, devido aos insultos dirigidos ao árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

O zagueiro alemão já estava no banco de reservas, após ter sido substituído durante a prorrogação, mas acabou proferindo vários insultos em alemão, que rapidamente foram identificados.

"Filho da p***" e "aberração" foram alguns dos insultos ditos por Rüdiger, segundo revelou o jornal BILD, e uma punição severa está sendo considerada para o jogador, que também teria tentado atingir o árbitro com sacos de... gelo.

Além disso, o jornal AS explica que a decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pode se basear no artigo 101 do Regulamento Disciplinar, o que pode fazer com que Rüdiger perca o restante do campeonato — incluindo o próximo El Clásico.

