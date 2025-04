Klopp deseja treinar a seleção alemã ou o Real Madrid, diz ex-companheiro

© Getty Images

Desde que deixou o comando do Liverpool no verão de 2024 e assumiu o cargo de diretor esportivo do grupo Red Bull no início de 2025, Jürgen Klopp segue sendo especulado para assumir o comando técnico de grandes clubes europeus.

Um dos rumores mais fortes envolve uma possível sucessão a Carlo Ancelotti no Real Madrid. Em entrevista ao portal Mozzart Sport, Miroslav Tanjga, ex-companheiro de Klopp nos tempos de Mainz, trouxe novas informações que alimentam as especulações.

"Quando deixou o Liverpool, ele me disse que tinha dois grandes desejos: ser treinador da seleção da Alemanha e comandar o Real Madrid. Não sei se algum deles vai se concretizar", afirmou Tanjga.

O atual técnico do Vojvodina acrescentou que, embora Klopp esteja entre os cotados para assumir o Real Madrid, "por enquanto, tudo não passa de especulação".

Tanjga ainda destacou que Klopp não pretende trabalhar em qualquer outro clube da Inglaterra além do Liverpool, e também descarta experiências na Série A italiana ou na liga francesa. "Ele vai se tornar treinador da seleção alemã em algum momento", completou.

