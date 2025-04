New York Times afirma que Ancelotti vai assumir a Seleção Brasileira

© Getty Images

A Seleção Brasileira deve ter um novo comandante em junho: Carlo Ancelotti. A informação é do jornalista Mário Cortegana, do New York Times, que cravou a saída do técnico italiano do Real Madrid para assumir o cargo deixado vago pela demissão de Dorival Jr. em março, após a derrota para a Argentina nas Eliminatórias.

Segundo a publicação no jornal americano, o Real Madrid já teria um favorito para substituir Ancelotti: Xabi Alonso. Nos bastidores, são esperadas novas conversas entre o treinador e a diretoria merengue nos próximos dias para formalizar a rescisão do contrato, que atualmente vai até meados de 2026.

Aos 65 anos, Ancelotti teria demonstrado interesse em deixar o clube espanhol, inclusive confidenciando a jogadores após a derrota na final da Copa do Rei para o Barcelona. A reportagem do New York Times aponta ainda a presença de Diego Fernandes, emissário da CBF, em Madri durante a partida da Liga dos Campeões contra o Arsenal, com o objetivo de se encontrar com o técnico italiano, apesar da negativa oficial.

O acordo entre Ancelotti e a CBF, conforme a matéria, não deve ser de longa duração, com fontes indicando um contrato inferior a quatro anos. Questionado sobre seu futuro na coletiva de imprensa após a final da Copa do Rei no último sábado (26), Ancelotti preferiu não confirmar a saída, mas admitiu que uma decisão será tomada nas próximas semanas.

