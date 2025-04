Torcedores organizados do Santos invadem CT Rei Pelé para cobrar atletas

© Reprodução / Twitter

SÃO PAULO, SP E SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o CT Rei Pelé nesta segunda-feira (28) para cobrar os jogadores pela má campanha no Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter os manifestantes e garantir a segurança de atletas e profissionais do clube.

A invasão aconteceu por um portão anexo ao centro de treinamento, que fica lado do campo 3, onde ocorria um amistoso do time sub-15. Ao conseguir acesso ao local, os torcedores caminharam na direção do campo principal, onde alguns jogadores estavam treinando.

De acordo com o porta-voz da PM, cerca de 100 torcedores participaram do ato. Apesar de eles terem tido contato com os atletas, ninguém ficou ferido e não houve depredação do patrimônio. Ainda de acordo com a polícia, não se sabe se o caso poderá ser tratado como invasão tendo em vista que o portão pelo qual os torcedores tiveram acesso estava aberto.

Durante o protesto, dirigentes correram para se esconder no banheiro. Até o momento, o Santos não se manifestou sobre o ocorrido.

Os jogadores mais cobrados foram Léo Godoy, JP Chermont, João Schmidt, Gil, Diego Pituca e Guilherme. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da invasão.

O Santos ocupa a penúltima posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos após seis rodadas. No domingo (27), a equipe perdeu para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.