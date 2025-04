CBF acerta princípio de acordo com Ancelotti para comandar a Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria chegado a um princípio de acordo com Carlo Ancelotti para assumir o comando da Seleção Brasileira, após a demissão de Dorival Júnior.

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (29) pelo jornalista Fabrizio Romano, o técnico italiano foi o escolhido pela entidade máxima do futebol brasileiro, deixando para trás outros nomes cogitados, como Jorge Jesus, do Al Hilal, Abel Ferreira, do Palmeiras, e José Mourinho, atualmente no Fenerbahçe.

De acordo com a publicação, o acordo entre Ancelotti e a CBF passa a valer a partir de junho. Isso indica que o treinador de 65 anos não comandará mais o Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA, que tem início no dia 14 do mesmo mês.

Com isso, Carlo Ancelotti deverá encerrar sua segunda passagem pelo comando da equipe espanhola — iniciada em 2021 — para assumir pela primeira vez a direção técnica de uma seleção nacional em sua carreira.

🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj