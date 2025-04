Tenista australiano Max Purcell é suspenso 18 meses por doping

© Lusa

O australiano Max Purcell, campeão de duplas em Wimbledon e no US Open, aceitou uma suspensão de 18 meses por violação das regras antidoping, informou nesta quinta-feira (25) a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

Em dezembro de 2023, o tenista de 27 anos anunciou sua retirada voluntária do circuito profissional, afirmando estar "devastado" e negando qualquer intenção de infringir as normas.

"Quando recebi registros médicos que mostravam que a quantidade de líquido intravenoso administrada em mim ultrapassava 100 ml, acreditei ter feito tudo corretamente para estar em conformidade com as regras da AMA (Agência Mundial Antidoping)", declarou Purcell à época.

De acordo com a ITIA, o atleta recebeu infusões intravenosas de vitaminas superiores a 500 ml em dois dias consecutivos — 16 e 20 de dezembro de 2023 —, enquanto o limite permitido pelo Código Mundial Antidoping é de apenas 100 ml em um intervalo de 12 horas.

Graças à cooperação com as autoridades, Purcell obteve uma redução de 25% em sua pena, mas permanecerá afastado das quadras até 11 de junho de 2026. Além disso, perdeu todos os resultados e conquistas obtidos entre 16 de dezembro de 2023 e 3 de fevereiro de 2024.

O caso de Purcell se soma a outros recentes episódios de doping no tênis. A ex-número 1 do mundo, Iga Swiatek, cumpriu suspensão de um mês no último ano após testar positivo para melatonina, substância regulamentada na Polônia, seu país de origem.

Entre os homens, o italiano Jannik Sinner também cumpriu uma suspensão de três meses depois de testar positivo para vestígios de clostebol, um anabolizante, em março de 2024. Sinner deve retornar ao circuito ainda em maio.

