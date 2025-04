Dugarry acusa Real Madrid de usar "métodos de bandidos" após final

© Getty Images

A final da Taça do Rei, disputada no último domingo, continua repercutindo até fora da Espanha. Na França, o ex-jogador e campeão mundial Christophe Dugarry criticou duramente a diretoria do Real Madrid, após a campanha do clube contra o árbitro escalado para a decisão, classificando a atitude como "métodos de bandidos" e afirmando que o clube "bateu no fundo do poço".

"Eu ainda me pergunto como o maior clube do mundo pode lançar uma campanha de desprestígio contra o árbitro antes de uma partida. Que exemplo o Real Madrid está dando para a juventude mundial?", questionou Dugarry durante o programa Rothen s'enflamme, da rádio RMC Sport.

O ex-jogador, que defendeu o Barcelona durante a carreira, foi ainda mais enfático: "Eles precisam ser punidos, ou será uma tragédia para o futebol. Não será surpresa se os jovens começarem a se afastar do esporte mais popular do mundo ao verem seus líderes usando métodos de bandidos. Eles estão destruindo o futebol. O Real Madrid está no fundo do poço".

Dugarry também criticou o clima criado antes da partida: "É uma vergonha completa. Fiquei chocado com a pressão, as calúnias e a má-fé. O que a diretoria do Real Madrid fez antes do jogo foi escandaloso", completou.

Vale lembrar que, em protesto contra declarações anteriores do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, o Real Madrid decidiu não realizar o treino oficial nem comparecer à entrevista coletiva pré-jogo, em véspera da decisão contra o Barcelona.

Leia Também: Justiça de Santos nega pedido de Neymar para censurar podcast