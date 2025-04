Ex-jogador alemão luta contra leucemia pela segunda vez em ano e meio

© Getty Images

O ex-jogador alemão Tom Weilandt está novamente lutando contra um câncer no sangue. Um ano e meio depois de ter sido diagnosticado com leucemia e, depois de ter atravessado um duro período de recuperação, o ex-jogador, agora com 33 anos, fez um anúncio nas redes sociais.

"Olá pessoal. Infelizmente o câncer voltou. Confio que vou conseguir [vencer a doença]. Tenho o apoio de muitas pessoas maravilhosas e de Jesus", escreveu Weilandt, citado pelo BILD.

A vida volta, assim, a colocar à prova o ex-jogador do Bochum que na páscoa de 2024 chegou a ouvir dos médicos que não iria sobreviver depois de ter sido infectado por um vírus hospitalar após uma cirurgia e vários tratamentos de quimioterapia.

Agarrando-se à fé, Tom Weilandt conseguiu superar uma dura batalha, sabendo que o câncer poderia voltar. Agora, terá de enfrentar uma nova luta.

