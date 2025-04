Novo técnico do Santos já contestou Neymar

© Lucas Figueiredo/CBF

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo técnico do Santos, Cleber Xavier contestou Neymar em entrevista recente. Ele disse que o jogador não tem os cuidados que deveria ter. O agora treinador do Santos o comparou com Messi e Cristiano Ronaldo.

Cleber falou que Neymar tem postura semelhante em relação a Ronaldinho Gaúcho. O "Bruxo" também tinha vida agitada fora dos campos.

A reportagem apurou que, apesar dessa contestação de Cleber Xavier, Neymar não tem nenhum problema com a nova comissão técnica do Santos. O craque gostou da chegada dos ex-companheiros de Tite: Cleber, Matheus Bachi e Fabio Mahseredjian.

Neymar é craque. Não apareceu jogador como ele nos últimos 15 anos. Mas os cuidados que ele deveria ter ele não tem. Opção dele. Ele não quis ser Messi nem Cristiano Ronaldo. Mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho Cleber Xavier, em entrevista de março ao "O Globo".

