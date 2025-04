Dorival explica demora até acerto com Corinthians e nega pedido por reforços

© REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior foi apresentado pelo Corinthians na tarde desta terça-feira (29), no CT Joaquim Grava, explicou a demora até fechar negociação com o clube e negou ter pedido por reforços à diretoria.

Dorival contou que houve um "desencontro" entre a primeira conversa com o executivo Fabinho Soldado e a contratação. No entanto, o treinador descartou qualquer outro motivo que não logístico para o fechamento do negócio.

"É uma satisfação e um prazer estar aqui. É um clube que me acolhe neste momento. Faltava no meu currículo, e podem ter certeza o que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira que desejamos e queremos. Tivemos um contato com o Fabinho, que foi até a minha casa. Houve um pequeno desencontro, porque o Corinthians tinha um jogo importante, e ele precisou voltar, mas foi resolvido. Estou feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível, procurando dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido", disse o técnico em coletiva de apresentação.

O técnico também negou ter pedido reforços à diretoria do clube para assinar contrato com o Timão. Além disso, Dorival fez uma lembrança sobre seus trabalhos passados, em que atletas jovens foram valorizados e vendidos, gerando altas receitas aos clubes.

"Nunca chego pedindo contratações, jamais fiz isso nas equipes que dirigi. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações.

Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles [atletas] que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Esse é o principal papel de um profissional e eu espero novamente aqui dentro dessa grande equipe poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei", disse Dorival.



O QUE MAIS DORIVAL DISSE

Ausência de Rodrigo Garro

"É um grande jogador e que vinha fazendo a diferença. Difícil a reposição no contexto que vinha sendo seguido. A nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que possa nos aproximarmos daquilo que ele vinha realizando. Estamos ainda iniciando, conhecendo o grupo, a minha preocupação é buscarmos um equilíbrio da nossa equipe, perdido nesses 20 ou 30 dias. É uma equipe que fez ótimos resultados no Campeonato Paulista, mostrando que tem grande capacidade de recuperação."

Fatores externos e políticos podem impactar no elenco?

"Minha preocupação é esportiva, técnica, dentro de campo. Não vou entrar em uma área que me compete. Confio nas pessoas que me contrataram e confiam no meu trabalho. Tive um trabalho vitorioso com o Fabinho em outra equipe (Flamengo). Vou procurar reeditar esse trabalho, procurando entregar os melhores resultados possíveis."

Motivação para a acertar com o Corinthians

"Projeto que vem sendo desenvolvido. Nunca cheguei em um clube e tenha feito pedidos antecipados à diretoria, pelo contrário. Muito mais provocamos vendas do que aquisições, em todas as equipes. No Corinthians não será diferente, não chego preocupado em possíveis novas contratações. Eles terão oportunidades, vai depender de cada um deles. Quero que o atleta entenda que não tem ninguém que não seja útil desde que tenha vontade, busque nos treinamentos e esteja pedindo oportunidade na equipe. Espero novamente poder fazer esse tipo de trabalho que realizei."

Priorizar competições

"Muito difícil falar em momento como esse em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. Foram quatro oportunidades de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade. Em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra, tem que ser bem trabalhado internamente. É um calendário desumano, temos que contar com apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas ter uma equipe pré-definida, que se mantenha jogando em sequência. Temos que ter esse cuidado acima de tudo e buscarmos uma valorização de todo elenco."