João Fonseca tem horário definido para estreia amanhã em Portugal

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca estreia no início da tarde de amanhã no Challenger 175 de Estoril, em Portugal.

O fenômeno brasileiro encara o holandês Jesper de Jong por volta das 14h30 (de Brasília) desta quarta, dia 30. O confronto que antecede o jogo de João está marcado para começar às 13h.

O rival de Fonseca é o atual 93º do ranking. De Jong tem 24 anos, é novato no top 100 e está invicto contra brasileiros até o momento, com cinco vitórias.

O duelo será transmitido ao vivo pela Challenger TV e pelo streaming Disney+ Premium.

A partida será o último compromisso do dia no Estadio Millenium, quadra principal do torneio português. Quem avançar enfrenta na próxima rodada o vencedor do duelo entre o português Jaime Faria (#105) e o espanhol Bernabe Zapata Miralles (#380).

O carioca de 18 anos é o cabeça de chave número 8 em Estoril. Ele foi convidado para a edição do ano passado e retornou ao evento, desta vez por sua colocação no ranking -está em 65º do mundo- e com status de estrela.