PSG desarma Arsenal e vence com ensurdecedor Dembélé e gigante Donnarumma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG não se intimidou diante de um Emirates Stadium lotado, desarmou o Arsenal com vitória ensurdecedora por 1 a 0 e saiu em vantagem na briga por uma vaga na final da Champions League.

Dembélé marcou o único gol da partida da ida da semifinal, que também ficou marcada por dois milagres de Donnarumma. O atacante infernizou os rivais ao lado de Kvaratskhelia, enquanto o goleiro parou os atacantes adversários com defesas providenciais.

Os times decidem a vaga na final já na semana que vem. O Parque dos Príncipes, em Paris, vai receber o duelo entre franceses e ingleses na quarta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília). O ganhador no placar agregado brigará pelo título com o vencedor de Inter de Milão x Barcelona.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi quase todo do PSG, que abriu o placar cedo com Dembélé e, calando os donos da casa, controlou grande parte dos 45 minutos. Desarmado, o Arsenal só conseguiu reagir pouco antes do intervalo com o protagonista Martinelli, que errou o alvo na primeira oportunidade e, já nos acréscimos, foi bloqueado por um inspirado Donnarumma.

Na etapa final, os ingleses ensaiaram uma pressão, mas ficaram no quase diante de nova intervenção do goleiro rival. Aos poucos, os visitantes neutralizaram e, por pouco, não levaram uma vantagem ainda maior para Paris -o problema é que Barcola e Gonçalo Ramos, que haviam saído do banco, erraram o alvo.

GOLS E DESTAQUES

A empolgação da maior parte dos torcedores em Londres durou apenas três minutos, já que o PSG não cedeu à pressão e abriu o placar rapidamente: Dembélé acelerou pela esquerda e acionou Kvaratskhelia, que encarou a marcação e rolou para o companheiro. Com liberdade, o camisa 10 acertou de primeira a trave e contou com uma dose de sorte para balançar as redes: 1 a 0.

Os donos da casa tentaram se reorganizar depois do baque, mas não conseguiram responder à altura e, em meio às investidas frustradas, acabaram contra-atacados. Foi assim que Trossard, por exemplo, inaugurou a exibição de cartões amarelos por parte da arbitragem ao matar uma jogada. Os franceses, por outro lado, chegaram a assustar com Marquinhos e Kvaratskhelia.

O PSG continuou controlando o embate e, aos 30 minutos, quase ampliou a vantagem. Dembélé, desta vez pela direita, ameaçou driblar o marcador, mas recuou e encontrou Doué em passe desviado que atravessou a área. O atacante ajeitou e bateu antes de Raya se esticar e protagonizar linda defesa -Kvaratskhelia acertou a trave no rebote, mas estava em posição irregular.

O Arsenal só conseguiu, de fato, agredir à meta adversária pouco antes do intervalo em duas chances de Martinelli. Primeiro, o brasileiro errou a mira ao se esticar em cruzamento da esquerda e, já nos acréscimos, parou em um gigante Donnarumma já dentro da área.

O Arsenal voltou do intervalo e, em menos de dois minutos, chegou a balançar as redes em um lance de bola parada. Em cobrança de falta, Rice levantou o braço e "regeu" o movimento de uma linha de atacantes que estava bem à frente da defesa francesa. No cruzamento, Merino até marcou de cabeça, mas o gol foi invalidado pelo VAR por impedimento -dele e de ao menos outros dois atletas.

Depois de brilhar e ir para o intervalo com vitória de sua equipe, o goleiro do PSG voltou e fazer milagre. Após lindo passe de Rice, Trossard arrancou pela ponta esquerda, invadiu a área e caprichou no chute cruzado. O problema para o atacante é que o camisa 1 fez uso de seus 1,96m de altura, se esticou e desviou para escanteio.

Substitutos de Dembélé e Doué, respectivamente, os atacantes Barcola e Gonçalo Ramos perderam duas oportunidades claríssimas já nos minutos finais. O primeiro errou o alvo em chute cruzado, enquanto o segundo, de bico, carimbou o travessão de Raya.

ARSENAL

David Raya; Timber (Ben White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Rice, Merino e Odegaard (Nwaneri); Saka, Trossad e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta. Técnico: Renato Paiva

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves (Zaire-Emery) e Vitinha; Doué (Gonçalo Ramos), Dembélé (Barcola) e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Slavko Vincic (SLN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Alen Borosak (SVN)

Cartões amarelos: Trossard (ARS); Hakimi (PSG)

Gols: Dembélé (PSG), aos 3 min do 1° tempo