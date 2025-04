Ancelotti volta atrás e deve trocar Seleção por clube saudita

© Getty

A longa novela sobre a possível chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira teve, segundo o jornal espanhol Marca, um revés inesperado para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico italiano, que tinha um acordo verbal para assumir a Canarinho, teria voltado atrás nas negociações, seduzido por uma proposta financeira significativa da Arábia Saudita.

De acordo com o Marca, Ancelotti chegou a viajar para Londres na última segunda-feira (28) para formalizar o acordo com a CBF. No entanto, o treinador teria comunicado à confederação sua decisão de rejeitar a proposta em última instância, agradecendo o interesse do presidente Ednaldo Rodrigues em contato pessoal. Fontes próximas às negociações consideram agora remotas as chances de Ancelotti assumir a Seleção, a menos que ocorra alguma reviravolta. O jornal espanhol também aponta que, por trás da recusa, estaria uma proposta milionária para o técnico assumir um clube da Arábia Saudita, cujos valores não foram divulgados.

Com as negociações com Ancelotti praticamente encerradas, a CBF volta sua atenção para Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal. O técnico português já havia mencionado a possibilidade de deixar o clube saudita para comandar a Seleção Brasileira, afirmando ter conversado sobre o assunto com a presidência e o clube.

Outro fator que teria pesado na decisão de Ancelotti é a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho deste ano. O italiano teria voltado a insistir que só poderia assumir a Seleção Brasileira em agosto, indicando a possibilidade de permanecer à frente do clube merengue para a disputa do torneio, o que não atendia às expectativas da CBF, que desejava contar com o treinador já em junho, antes da próxima Data Fifa.