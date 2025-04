Al Hilal convoca reunião de emergência e pode demitir Jorge Jesus

© Getty Images

O Al Hilal, atual campeão saudita, convocou uma reunião de emergência nesta quarta-feira (30) para discutir o futuro do técnico português Jorge Jesus. A informação foi divulgada pelo jornal saudita Asharq Al-Awsat.

Segundo a publicação, a permanência do treinador está ameaçada devido à recente sequência de resultados negativos: em seis partidas, foram duas derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. A eliminação na semifinal da Liga dos Campeões Asiática, após a derrota por 3 a 1 para o Al-Ahli Jeddah, teria sido o estopim para a possível saída.

Ainda de acordo com o jornal, a diretoria do clube já estaria discutindo um possível substituto, e o nome de Carlo Ancelotti — que deixará o comando do Real Madrid e viu suas negociações com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fracassarem — estaria entre os cotados para assumir o cargo.





