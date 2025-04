Matías Almeyda elogia Lamine Yamal e alerta para riscos da fama

© Getty Images

No dia do aguardado confronto entre Barcelona e Inter de Milão, válido pela primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões, o ex-jogador argentino Matías Almeyda concedeu uma longa entrevista ao jornal espanhol Sport, na qual elogiou o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, mas também fez um alerta sobre os perigos do excesso de exposição.

Almeyda, que defendeu a Inter entre 2002 e 2004, destacou o talento promissor de Yamal, mas ressaltou a importância de prepará-lo emocionalmente para lidar com a fama e os desafios da carreira.

"A vida é assim. O futebol é só uma parte dela. O resto é o que realmente importa e sempre vai importar. O futebol acaba, e é preciso estar preparado para isso. Tenho 51 anos, joguei por muito tempo, conquistei títulos, disputei Copas do Mundo e passei oito anos na seleção...", disse Almeyda.

"O jogador é idolatrado enquanto está em alta. Depois, é deixado de lado. Quando você joga, dizem que é nota 100. Quando para, dizem que é 10. Tudo depende de como você administra o ego", refletiu o ex-volante.

Segundo ele, os jovens atletas correm o risco de perder a noção de si mesmos diante da pressão e da fama. "É preciso preparar o Yamal — e todos os outros — psicologicamente. No Barcelona, eles se divertem jogando futebol. Essa é a essência", finalizou Almeyda.

