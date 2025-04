Cristiano Ronaldo decide futuro e mira marca histórica

© Getty Images

O atacante português Cristiano Ronaldo, de 39 anos, teria chegado a um acordo para renovar seu contrato com o Al Nassr por mais uma temporada, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (30) pelo jornal espanhol Sport. O atual vínculo do jogador termina em dois meses.

De acordo com a publicação, a renovação foi encaminhada após uma reunião recente entre Ronaldo e um representante do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, entidade que financia os principais clubes do país. O novo contrato deve ser oficializado ao final da temporada, em maio.

Sem chances de disputar o Mundial de Clubes, o Al Nassr se concentra agora na reta final da liga saudita, com Ronaldo ainda em busca de um feito histórico: alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. Formado no Sporting, o craque português soma passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

