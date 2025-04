Gündogan sai em defesa de Rüdiger após punição polêmica na Alemanha

© Getty Images

A punição aplicada a Antonio Rüdiger continua repercutindo, desta vez com declarações de Ilkay Gündogan. Companheiro do zagueiro no elenco da seleção alemã, o meio-campista do Manchester City comentou sobre a sanção imposta ao jogador do Real Madrid, classificada por muitos como excessiva.

“Toni tem um estilo provocador e agressivo em campo; essa é a maneira dele jogar. Ele é muito emocional, e, em situações excepcionais, como na final da Copa, isso pode se manifestar negativamente”, afirmou Gündogan ao jornal alemão Bild, em declarações repercutidas pelo Mundo Deportivo.

O jogador também destacou a dualidade da presença de Rüdiger em campo: “Quando está no nosso time, achamos ele incrível; quando está do outro lado, é extremamente irritante.”

Apesar das polêmicas, Gündogan fez questão de defender o caráter do colega: “Conheço bem o Toni. Nunca colocaria seu caráter em dúvida. Tenho muito respeito por ele. É um homem de família. Agora, ele vai precisar lidar com as consequências — tanto esportivamente quanto perante o público, especialmente na Alemanha.”

Nesta temporada, Ilkay Gündogan participou de 46 partidas pelo Manchester City, somando dois gols e cinco assistências em todas as competições sob o comando de Pep Guardiola.

Leia Também: Rudiger pode ser suspenso após perder as estribeiras com o árbitro

Leia Também: Clima esquenta no Real Madrid: Bellingham e Rüdiger trocam insultos