Santos aposta em sintonia com comissão de Tite para recuperar Neymar

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos aposta na relação antiga entre Neymar e os novos membros da comissão técnica para deixar o craque em boas condições.

O QUE ACONTECEU

Neymar conhece bem o novo técnico Cleber Xavier. Eles trabalharam juntos com Tite na seleção brasileira.

O camisa 10 do Peixe gostou da chegada de Cleber Xavier, além de aprovar o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian. Todos têm boa relação com o ídolo santista.

Os novos profissionais do Santos também têm relação antiga com dois membros do estafe pessoal de Neymar. O astro trabalha com o preparador físico Ricardo Rosa e o preparador físico Rafael Martini no dia a dia do Peixe.

A intenção do clube da Vila Belmiro é usar essa sinergia para recuperar Neymar. O meia-atacante convive com lesões musculares após a cirurgia no joelho esquerdo.

Ex-auxiliar de Tite, Cleber Xavier disse ao Santos que pode ajudar nesse processo de deixar Neymar pronto para a Copa do Mundo de 2026. O atual contrato, válido até 30 de junho, deve ser renovado.

Neymar deve voltar a jogar entre o fim de maio e o começo de junho. Ele teve a última lesão no dia 16 de abril, na partida contra o Atlético-MG.

O departamento médico do Santos assumiu a responsabilidade neste tratamento. A recomendação é evitar treinos fora do CT Rei Pelé e fazer alguns trabalhos em dois períodos.