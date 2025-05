Grêmio toma virada no fim e perde para CSA em 3° jogo sem vitória de Mano

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um grande jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, o CSA virou o placar e venceu o Grêmio por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida também marcou o terceiro jogo consecutivo em que Mano Menezes não conseguiu comandar a equipe gaúcha para a vitória.

O CSA abriu o placar com Tiago Marques, mas viu o Grêmio reagir rapidamente, empatando com Braithwaite. No segundo tempo, Dodi colocou o Imortal novamente à frente, mas Marcelinho igualou o marcador. Porém, Brayann brilhou ao marcar um belo gol de falta, garantindo a virada para o CSA.

O jogo de volta entre as equipes está marcado para próximo dia 20, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

COMO FOI O JOGO

Impulsionado pela torcida desde o primeiro minuto, o CSA abriu o placar logo no início do primeiro tempo com o camisa 9, Tiago Marques. O time alagoano seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas acabou surpreendido por um Grêmio eficiente, que contou com o faro artilheiro de Braithwaite para empatar a partida. O CSA perdeu o fôlego e esbarrou em um Grêmio bem postado, após as orientações de Mano Menezes à beira do campo.

O segundo tempo começou truncado, com faltas que quebraram o ritmo e dificultaram a fluidez da partida. Mano Menezes não aprovou o desempenho do Grêmio no início da segunda etapa e promoveu mudanças no time para dar mais poder ofensivo à equipe. O Grêmio até virou o jogo com Dodi, mas sofreu o empate novamente com Marcelinho. Brayan apareceu e garantiu a vitória em gol de falta.

CSA: Gabriel Felix, Felipe Albuquerque, Betão, Islan, Enzo, Camacho, Gustavo Nicola (Kevyn), Silas (Baianinho), Guilherme Cachoeira, Brayan, Tiago Marques (Igor Bahia). Técnico: Hugo Magalhães.

GRÊMIO Tiago Volpi, Marlon, Kannemann, Jemerson, João Pedro (Igor Serrote), Cuéllar (Camilo), Edenilson, Dodi, Monsalve (Alysson), Cristian Olivera, Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Islan (CSA); Jemerson (GRE), Silas (CSA), Camacho (CSA), Kannemann (GRE),

Gols: 13'/1ºT - Tiago Marques (CSA); 22/1°T - Braithwaite (GRE)

