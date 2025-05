Raphinha se aproxima de recorde histórico de CR7 na Champions League

© Getty Images

Raphinha segue brilhando na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (30), o atacante brasileiro deu mais uma assistência – desta vez para Ferrán Torres – no empate em 3 a 3 entre Barcelona e Internazionale, e manteve a excelente fase que vive na temporada 2024/25, a melhor da sua carreira até aqui.

Com o passe decisivo, o ex-jogador do Sporting chegou a 20 participações diretas em gols nesta edição do torneio europeu. Agora, está a apenas uma de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo, que teve 21 participações (gols + assistências) na temporada 2013/14, a maior marca em uma única edição da história da Champions League.

Raphinha já superou lendas como Lionel Messi, que teve 19 participações em 2011/12 pelo próprio Barcelona, e igualou nomes como Robert Lewandowski (2019/20 pelo Bayern de Munique) e o próprio Cristiano Ronaldo (2015/16 pelo Real Madrid).

E a escalada do brasileiro pode não parar por aí. Com oito assistências, ele é atualmente o segundo maior garçom em uma só temporada da competição, atrás apenas de Luís Figo, que deu nove passes para gol com a camisa do Real Madrid.

Se mantiver o ritmo, Raphinha tem tudo para escrever seu nome nos livros de recordes da Champions.





