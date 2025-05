Confederação sul-americana castiga Colo Colo com cinco jogos sem torcida

© Lusa

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) puniu o Colo Colo com cinco jogos sem torcida após uma invasão de campo durante a partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores, no dia 10 de abril, no Estádio Monumental de Santiago, no Chile.

Além disso, o clube chileno foi multado em 80 mil dólares (cerca de R$ 512 mil) e teve decretada a derrota na partida, que havia sido suspensa aos 72 minutos com o placar empatado em 0 a 0. A equipe brasileira, portanto, ficou com os três pontos do jogo, segundo decisão divulgada nesta quarta-feira pelo comitê disciplinar da entidade.

Como parte da sanção, os torcedores do Colo Colo também estão proibidos de comparecer aos estádios como visitantes nas próximas cinco partidas da Libertadores. A punição começou a ser cumprida no duelo contra o Racing, da Argentina, realizado com portões fechados no dia 22 de abril.

O clube chileno tem até sete dias para recorrer, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão. Com isso, o Colo Colo segue na lanterna do Grupo E, com dois pontos. Já o Fortaleza chegou a quatro pontos e divide a vice-liderança com o Racing, atrás apenas do Atlético Bucaramanga, que soma cinco.

O episódio de violência que culminou na punição aconteceu após membros da torcida organizada Garra Blanca atirarem objetos no gramado, interrompendo o andamento do jogo. Os jogadores chilenos, liderados por Esteban Pavez e Arturo Vidal, tentaram acalmar os ânimos, enquanto os atletas do Fortaleza deixaram o campo em direção aos vestiários. A arbitragem, comandada pelo uruguaio Gustavo Tejera, suspendeu o confronto.

O protesto da Garra Blanca, segundo nota do próprio grupo, era direcionado à polícia chilena, acusada de perseguição e da morte de dois torcedores, um adolescente de 13 anos e um jovem de 18, antes da partida. Eles foram atingidos após uma grade ser derrubada durante uma confusão nos arredores do estádio, quando cerca de 100 torcedores tentaram forçar a entrada no local.

“As causas da morte ainda estão sendo investigadas pelo Ministério Público”, afirmou o promotor Francisco Morales na ocasião. “O que sabemos é que uma das barreiras metálicas caiu e esmagou os dois jovens.”

Em nota oficial, a Conmebol lamentou as mortes: “A entidade expressa suas sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”

