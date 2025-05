Pela 6ª vez em 7 anos com LeBron, Lakers não vão além da 1ª rodada dos 'playoffs'

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Los Angeles Lakers, novamente, não estará entre os semifinalistas de conferência da NBA, os últimos oito sobreviventes da liga norte-americana de basquete. A equipe do ala LeBron James perdeu por 103 a 96 para o Minnesota Timberwolves, que fechou em 4 a 1 a série melhor de sete válida pela primeira rodada dos "playoffs".

Com a derrota em Los Angeles na noite de quarta-feira (30), repete-se um cenário que tem sido recorrente. Desde que James foi contratado, em 2018, a equipe californiana só passou da etapa inicial do mata-mata uma vez -em 2020, em uma campanha foi até o título, sem torcida no ginásio, em meio à pandemia de Covid-19.

Havia a esperança no torcedor de mais uma caminhada longa, especialmente após a chegada de Luka Doncic, em fevereiro, em negociação bombástica com o Dallas Mavericks. O armador esloveno, hoje com 26 anos, juntou-se no auge da carreira a LeBron, que aos 40 ainda produz números excepcionais.

Os resultados apareceram rapidamente, e os Lakers subiram da sétima para a terceira colocação na acirrada Conferência Oeste. O trabalho do treinador novato J. J. Redick, 40, era muito elogiado, e o time californiano conseguiu mando de quadra em uma série de "playoffs" pela primeira vez desde 2012 -em 2020, na bolha sanitária de Orlando, sem torcida, na prática, não havia mandante.

A vantagem do mando foi perdida logo na partida que abriu a série, um imponente 117 a 95 dos Timberwolves em Los Angeles. A formação californiana reagiu no jogo seguinte, também em casa, com base em uma defesa forte, e foi a Minneapolis para dois embates duros, decididos no finalzinho a favor de Minnesota, que fez 3 a 1.

LeBron teve bons números nessas duas derrotas fora (38 pontos, 10 rebotes e 4 assistências no primeiro, 27 pontos, 12 rebotes e 8 assistências). Mas o ala-armador Anthony Edwards, 23, foi mais decisivo do que o velho craque e do que Doncic, deixando o adversário com as costas na parede na série. Na quarta partida, anotou 43 pontos.

Não adiantaram as reclamações sobre a arbitragem, embora a própria NBA tenha admitido um erro contra os Lakers no momento decisivo do jogo 4. E sobraram críticas para Redick, que não fez nenhuma substituição no segundo tempo. Cansado, o time de Los Angeles desperdiçou no último quarto uma vantagem de dez pontos.

Restava buscar a sobrevivência no jogo 5, com a série de volta à Califórnia. Mais uma vez, acabou prevalecendo a equipe comandada por Chris Finch, que teve ao longo das cinco partidas ótimas contribuições do ala Jaden McDaniels e momentos importantes de outros bons coadjuvantes de Edwards, como Naz Reid e Julius Randle.

