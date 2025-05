Palmeiras nega que Abel Ferreira esteja negociando com a CBF

© Getty Images

O Palmeiras se manifestou na tarde desta quinta-feira (1) para desmentir categoricamente rumores de que o técnico Abel Ferreira estaria em negociações avançadas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da Seleção Brasileira.

A resposta foi direcionada a uma nota publicada pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, que afirmava que Leila Pereira, presidente do clube, teria dado aval para o treinador português iniciar conversas com a entidade.

“A informação de que a presidente Leila Pereira deu ‘sinal verde’ para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira (1), é mentirosa. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema”, diz o comunicado publicado nos canais oficiais do clube.

O clube paulista também reiterou que Abel tem vínculo até dezembro de 2025 e permanece totalmente comprometido com o projeto alviverde: “Como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil.”

A Seleção Brasileira segue em busca de um novo técnico após a saída de Dorival Júnior. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, era o favorito, mas as tratativas não avançaram. Outro nome especulado é o de Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita.

