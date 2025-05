Barcelona confirma lesão muscular e Koundé pode parar por 3 semanas

© Getty Images

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira (1), por meio de comunicado oficial, que o zagueiro francês Jules Koundé sofreu uma lesão distal no bíceps femoral da coxa esquerda.

A lesão ocorreu durante a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, disputada na última quarta-feira (30), contra a Inter de Milão. Koundé precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, dando lugar a Eric García, no empate por 3 a 3 no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Embora o clube catalão não tenha divulgado um prazo oficial para a recuperação, a imprensa esportiva espanhola estima que o defensor deve ficar afastado por cerca de três semanas.

Se a previsão se confirmar, Koundé poderá retornar apenas na última rodada do Campeonato Espanhol, em confronto contra o Athletic Bilbao — e, com sorte, a tempo da possível final da Champions League, caso o Barcelona avance.

